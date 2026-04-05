Сбежавшая из РФ Вера Брежнева начала давать онлайн-уроки по достижению оргазма

Сбежавшая из России певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева запустила новый онлайн-проект — платные уроки по достижению оргазма и так называемым «секс-затмениям», сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что стоимость одного такого занятия составляет около 30 тыс. рублей. Стримы проводятся с участием экспертов в области нейропсихологии, энерготерапии, саморефлексии и даже астрологии.

По информации источника, на занятиях специалисты рассказывают клиенткам не только об интимной сфере. В программу входят лекции о благоприятных днях для налогов, сделок с недвижимостью и, конечно, для секса.

Также к проекту привлекли маммологов и гинекологов, которые учат женщин правильно осматривать свое тело, обсуждают выбор порнографии, разнообразие в постели и свободу от сексуальных табу.

Свой новый бизнес Вера Брежнева зарегистрировала на Украине. При этом, по имеющейся информации, россиянкам и белорускам могут отказать в участии в уроке буквально за несколько минут до начала сеанса и даже не вернуть за это деньги.

