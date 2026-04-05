Опасность рядом: после обрушения дома с жильцами в Махачкале сохраняется риск падения соседних строений
Многоквартирный жилой дом в Махачкале деформировался в результате подтоплений
Фото: [t.me/makhachkalaofficial]
В телеграм-канале правительства Дагестана проинформировали, что глава республики Сергей Меликов прибыл на место обрушения многоквартирного дома в Махачкале.
По информации республиканского правительства, в настоящее время сохраняется высокий риск обрушения соседних зданий. Из жилого дома эвакуировали около 300 жильцов. Некоторые люди будут находиться в пунктах временного размещения.
В правительстве Дагестана предоставили предварительную информацию о пострадавших.
«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — указано в сообщении телеграм-канала правительства Дагестана.
По информации правительства республики, причина инцидента — деформация здания в результате ливня и подтопления.
МЧС Дагестана в канале МАХ проинформировало о том, что все оперативные службы переведены на усиленный режим функционирования. В настоящее время ведутся активные работы по ликвидации последствий произошедшего.
Кроме того, для пострадавших жителей будет организована всесторонняя помощь — как медицинская, так и материальная, включая при необходимости временное размещение и обеспечение самым необходимым.
Ранее сообщалось, что в Дагестане организована проверка после отравления 30 жителей одного района.