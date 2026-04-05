В Подольской детской больнице с начала года помогли 430 новорожденным

В России 5 апреля отмечается День неонатолога — профессиональный праздник врачей, которые оказывают помощь самым маленьким пациентам, только появившимся на свет. В Подольской детской больнице к этой дате подвели первые итоги работы в 2026 году.

Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, с начала года медицинскую помощь в лечебном учреждении получили более 430 новорожденных. Всего за 2025 год через отделение дневного стационара №2 прошли 2000 малышей.

Здесь маленьких пациентов обследуют, делают УЗИ и нейросонографию (ультразвуковое исследование головного мозга), консультируют узкие специалисты, назначают физиопроцедуры. Также медсестры учат родителей правильно ухаживать за младенцем, кормить и делать массаж.

Своих коллег в этот день поздравила врач-педиатр и неонатолог Ирина Полухина. Она лечит детей более 15 лет, а с 2024 года работает в дневном стационаре №2.

«Самое приятное в работе — отдать в руки мамы здорового ребенка. Это стимул работать дальше – помогать и видеть счастливые глаза родителей», — отметила специалист.

Подольская детская больница продолжает оказывать квалифицированную помощь самым юным пациентам, а врачи-неонатологи ежедневно борются за их здоровье и благополучие.

