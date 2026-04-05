В Подольске прошел фестиваль талантов НПО «ЛУЧ»

В подольском Доме культуры имени Карла Маркса с размахом прошел VI корпоративный фестиваль детского, юношеского и семейного творчества «Луч зажигает звезды 2026», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Масштабный праздник был приурочен к знаковой дате — 80-летию АО «НИИ НПО «ЛУЧ». Организаторами выступили профсоюзный комитет и оргкомитет предприятия.

Главное новшество этого года: впервые на сцену наравне с детьми вышли и сами работники НПО «ЛУЧ». Взрослые участники представили номера в различных направлениях, включая «Художественное слово». Самому юному артисту исполнилось всего четыре года. Всего фестиваль собрал около 200 участников — солистов и творческих ансамблей.

Программа праздника оказалась насыщенной: на сцене звучали вокальные и хореографические номера, а в фойе развернулась выставка живописи и прикладного творчества.

Оценивало выступления профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженный работник культуры Московской области Ольга Огонькова и представитель управления кадрами Юлия Гриднева.

Церемонию награждения провел председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Плотников. Победители и призеры получили памятные кубки и дипломы за первые и вторые места, а также специальные подарки от НПО «ЛУЧ».

Фестиваль «Луч зажигает звезды 2026» еще раз доказал: сотрудники атомной отрасли талантливы не только в науке и производстве, но и в искусстве. Праздник объединил поколения и показал, что корпоративная культура НПО «ЛУЧ» жива и многогранна.

