В Химках школьников бесплатно обучают аэрокосмической инженерии по президентскому гранту

В подмосковных Химках на базе школы №8 имени Матвеева запустили бесплатные технические курсы по аэрокосмической инженерии, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Проект стал возможен благодаря президентскому гранту на развитие дополнительного образования, который учебное заведение выиграло в прошлом году.

Теперь юные химчане могут погрузиться в мир высоких технологий и начать путь к востребованным инженерным профессиям, не выходя из школы.

Образовательный процесс построен максимально открыто. Для родителей провели специальный «День технологий», на котором им рассказали о программе курсов, показали первые успехи детей и дали возможность записать ребят на занятия.

Как отметила директор школы Ольга Игнатьева, даже если у ребенка изначально нет интереса к аэрокосмической отрасли, такие занятия помогают сформировать и развить тягу к современным высокооплачиваемым инженерным специальностям.

Перед участниками встречи выступил бывший инженер-испытатель Ракетно-космической корпорации «Энергия» Илья Овчинников. Он рассказал о доступных бесплатных программах в сфере аэрокосмической инженерии, о ведущих вузах и предприятиях отрасли, а также о карьерных перспективах для молодых специалистов — как в государственном, так и в частном секторе.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев подчеркнул, что подобные практики системно поддерживаются в рамках партийного проекта «Новая школа». По его словам, такие инициативы помогают школьникам уже сегодня определиться с будущей профессией и получить востребованные навыки.

Программа в школе №8 реализуется инженерно-методической компанией «Образование будущего» при поддержке Фонда президентских грантов, Химкинской федерации «Дрон» и Дворца юношеского творчества «Интеграл». Благодаря этому проекту космос для химкинских школьников становится действительно ближе, чем кажется.

Ранее сообщалось, что в ДК «Лунево» в Химках прошел весенний праздник с рисованием на асфальте — участники создали яркую уличную выставку.