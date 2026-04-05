Не стало актрисы Ди Фриман, сыгравшей в сериалах «Декстер» и «Секретные материалы»

Американская актриса Ди Фриман, известная по сериалам «Секретные материалы», «Декстер» и «Бесстыжие», скончалась умерла на 67-м году жизни. Причиной смерти стал рак легких четвертой стадии, сообщает Super.ru.

Ди Фриман родилась 6 июня 1959 года в Луизиане. Ее карьера началась в середине 1990-х с роли в ситкоме «Тренер». Затем последовали десятки известных проектов, включая «Молодые и дерзкие», «Секретные материалы», «Декстер» и «Бесстыжие».

По информации родных актрисы, страшный диагноз ей поставили в конце 2025 года. Несмотря на болезнь, она продолжала работать в сериале «Сестры» и занималась литературной адаптацией своего моноспектакля «Ядовитое ружье» в роман.

Именно семья Фриман сообщила о трагедии, отметив ее силу духа до последнего.

«Ди была силой природы, нашим ангелом», — говорится в сообщении близких.

У Ди Фриман остались двое детей, мать, братья и сестры. Коллеги и поклонники назвали ее уход большой утратой для индустрии.

