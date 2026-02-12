Стала известна истинная причина переезда сборной Канады из Олимпийской деревни

Сборная Канады по хоккею решила переместиться из Олимпийской деревни в пятизвездочный отель. Канадское издание Globe and Mail назвало несколько возможных причин такого решения.

Сообщается, что переезд может быть связан с недостатком комфорта, к которому привыкли игроки НХЛ. Приводится пример игроков НБА, которые во время летних Игр предпочитают жить не в Олимпийской дереве, а в фешенебельных отелях.

Также по версии издания, руководство сборной опасается новой вспышки норовируса, который уже поразил хоккеисток сборных Финляндии и Швейцарии. Из-за этого организаторам даже пришлось перенести матч между Финляндией и Канадой на более поздний срок.

Ранее нападающий «Вашингтона» Том Уилсон пошутил, что для идеального состава сборной Канады не хватает Александра Овечкина.