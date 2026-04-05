Блогер Масленников признался, что начал испытывать чувства к Клаве Коке еще в 2021 году

Блогер и автор популярного контента о заброшенных зданиях на YouTube Дима Масленников подробно описал историю своих чувству к певица Клаве Коке (настоящее имя — Клавдии Высоковой). Оказалось, Дмитрий влюбился в артистку еще в 2021 году. Кроме того, между ними были три поцелуя и расставания на 1,5 года, сообщает Super.ru.

Накануне автор хита «Покинула чат» Клава Кока выложила альбом с Масленниковым под названием «Как я люблю тебя». Позже певица опубликовала фото с кольцом и объявила, что блогер сделал ей предложение.

По словам Дмитрия, первый поцелуй с Кокой у них произошел на рассвете в парке «Зарядье». Он отметил, что тогда они пытались начать отношения, но по неизвестной причине расстались. Решающим моментом для Димы стал вечер, когда Клава уехала на такси после свидания — он вдруг осознал, что это нечто особенное, чем просто дружба.

«Я отчетливо помню: я стою, вижу, как она села в машину. Она отъезжает. И снег замирает для меня. Потому что я стою и понимаю: "Это она". Я никогда не испытывал ничего подобного. У меня были отношения, я искренне думал, что любил. Нет! Это вообще несравнимо», — отметил блогер.

Спустя полтора года Клава и Дима случайно встретились на катке и поняли, что чувства все еще живы. Слухи об их романе появились еще в сентябре 2025 года, хотя еще в 2023 году Масленников утверждал, что между ними только дружба.

