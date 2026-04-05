Шесть лет на сцене: подольский ансамбль «Изобилие» претендует на звание «Народный»

В субботу, 4 апреля, площадкой для проведения государственного экзамена творческих коллективов Московской области в жанре «Вокально-хоровой» стал дом культуры ЗиО. В этом году 15 любительских ансамблей из различных муниципалитетов региона поборолись за звания «Образцовый» и «Народный», сообщила администрация городского округа Подольск.

По информации администрации, осенью участники направили в Министерство культуры и туризма Московской области пакеты документов и видеозаписи своих номеров. Регламент был жестким: по положению, выступление каждого коллектива не могло превышать 20 минут. За это время артисты должны были не только продемонстрировать вокальные данные, но и при необходимости быстро переодеться, полностью раскрыв сценический образ.

По данным администрации, работу участников оценивала экспертная комиссия. Просмотры разделили на две категории: народное творчество (детские и взрослые фольклорные ансамбли) и эстрадный вокал.

В администрации проинформировали, что честь Подольска защищал вокальный ансамбль «Изобилие» из СДК «Молодежный» (руководитель — Екатерина Коптенкова). Коллективу шесть лет. На суд жюри артисты представили программу из пяти разноплановых эстрадных композиций, претендуя на звание «Народный».

«За годы работы мы собрали солидное портфолио: становились лауреатами и обладателями Гран-при международных и всероссийских конкурсов. Для первого этапа мы подготовили часовой концерт и сегодня представили программу из пяти разноплановых эстрадных произведений. В нашем коллективе восемь человек, это сложившийся ансамбль единомышленников, и мы здесь, чтобы показать свой профессиональный уровень»,— рассказала руководитель вокального ансамбля «Изобилие» СДК «Молодежный» Екатерина Коптенкова.

По данным администрации, итоговое распоряжение Министерства культуры и туризма Московской области о присвоении званий по результатам просмотров будет опубликовано в начале июля.

