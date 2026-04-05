В Каире обнаружили папирус с 30 уникальными строками сочинения Эмпедокла

В архивах Французского института восточной археологии в Каире сделано важное открытие: ученые обнаружили папирус, содержащий 30 строк сочинения древнегреческого философа Эмпедокла, сообщает «Царьград». Свиток попал в коллекцию еще в начале XX века, но прочитать его смогли только сейчас.

Исследователи сопоставили этот фрагмент с куском папируса, хранящимся в Страсбурге, и выяснили, что оба они являются частями одной книги под названием «Физика».

Содержание найденных строк поразило ученых: Эмпедокл рассуждал о том, что все предметы испаряют невидимые частицы, которые летят в глаза человеку и позволяют видеть мир. Философ фактически описал фотоны — элементарные частицы света, задолго до появления современной физики. Кроме того, он догадался о конечной скорости света, что тоже было подтверждено лишь через тысячелетия.

Значение открытия трудно переоценить. Учение Эмпедокла можно назвать прообразом квантовой механики, только без математических формул. Более того, философ впервые сформулировал принцип естественного отбора, который позже развил Чарльз Дарвин. Неудивительно, что Платон, Аристотель и другие греческие мудрецы многое позаимствовали из работ Эмпедокла.

Эмпедокл жил на Сицилии в V веке до нашей эры. Он был богат и посвятил себя науке. Современники обожали его как поэта и мыслителя. Именно он придумал теорию четырех стихий: земли, огня, воды и воздуха. Правда, само слово «элемент» ввел позже Платон.

Новый папирус впервые позволяет прочитать философа в оригинале, без позднейших пересказов и искажений. И это лишь малая часть того, что хранят архивы. В них остаются тысячи неразобранных свитков, так что впереди, возможно, новые сенсационные открытия.

