Глава Подольска Григорий Артамонов вручил награды лучшим работникам культуры
Глава Подольска Артамонов лично вручил награды лучшим работникам культуры
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В четверг, 26 марта, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов встретился с людьми, благодаря труду которых формируется культурное лицо города. Руководитель муниципалитета вручил областные и муниципальные награды лучшим работникам отрасли, сообщила администрация муниципалитета.
В администрации уточнили, что диплом губернатора Московской области в категории «Молодой талантливый автор» был присужден подольской оперной певице Дарье Вуйчик — за работу над постановкой «Народная драма в музыке и жизни».
Кроме того, Григорий Артамонов поздравил обладателей премии имени Петра Солнцева. Церемония награждения прошла для сотрудников домов культуры, библиотечных систем, музейных учреждений и творческих центров.
Культура в Подольске — это не столько организация досуга, сколько фундамент душевного благополучия и сплоченности жителей. Благодаря усилиям сотен людей творческих профессий город сохраняет свою привлекательность и остается местом, где комфортно жить. Каждый из них участвует в воспитании молодежи и передаче традиций, способствуя укреплению общности.
