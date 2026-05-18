«Час в подарок от календаря». 11 июня россиян ждет сокращенный рабочий день

В связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня, продолжительность рабочего дня 11 июня будет уменьшена на один час. Об этом в интервью РИА Новости сообщила представитель РАНХиГС Марина Солодовникова.

«Длинные выходные после майских праздников ожидают россиян с 12 по 14 июня», — отметила Солодовникова.

Ранее сокращенными рабочими днями в России стали 8 мая (перед Днем Победы) и 30 апреля (накануне Праздника Весны и Труда).

Ранее сообщалось о том, что россияне стали чаще проводить отпуск на родине в 2026 году.