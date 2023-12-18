Главный каток Подмосковья вскоре начнет свою работу

В это воскресенье на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России начнет свою работу главный каток Московской области, сообщили в областном Минкульттуризме. В этот день там пройдет торжественное открытие зимнего фестиваля «Наша зима».

«Старт первому катанию традиционно дадут Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгут огни на большой елке — и все пять елей фестивальной площадки, накрытых стометровым световым шатром, заиграют новогодними красками», — говорится в сообщении.

Гости смогут увидеть выступления фигуристов, театрализованное шоу, принять участие в мастер-классе «Игрушки зимы», покататься на коньках, тюбингах и не только. На катке будет работать прокат спортинвентаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

*Возрастное ограничение 3+