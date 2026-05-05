Главный тренер «Спартака» высказался о ситуации с допингом у Заболотного

Заболотный долгое время принимал иностранное лекарство от сосудов. На сборах ему купили тот же препарат, но с маркировкой «плюс». Оказалось, что эта версия препарата содержит запрещенное вещество.

«Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», — сказал Карседо.

В настоящее время Заболотному разрешили вернуться к занятиям с командой, а решение о наказании будет принято по окончании сезона. В худшем случае 34-летнему футболисту может грозить двухлетний бан.

Заболотный перешел в «Спартак» перед началом нынешнего сезона. Он принял участие в 15 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.