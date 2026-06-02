Экс-гендиректор «Спартака» оценил шансы красно-белых выиграть чемпионат

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о шансах красно-белых выиграть чемпионат России в следующем году.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что победа в чемпионате будет следующей целью команды. С испанцем «Спартак» уже выиграл Кубок России.

По мнению Заварзина, последние результаты красно-белых говорят о том, что клуб способен бороться за чемпионство, особенно на фоне некоторых пертурбаций в стане главных конкурентов.

«Зенит» сдувается, «Краснодар» тоже перенасытился и ему пора чистить состав, потому что за долгие годы те ребята, которые обеспечили золотые медали, тоже подустали», — считает Заварзин.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером и об изменениях в тренерском штабе команды.