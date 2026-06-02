«Гигантский холодильник дал трещину». Из-за ледника размером с Британию шести странам грозит исчезновение

Шести странам грозит исчезновение в случае разрушения ледника Туэйтса в Антарктиде, который также известен как «ледник Судного дня». Его площадь сопоставима с территорией Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Express.

«Огромный ледник грозит отделиться от Антарктики, в результате чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения», — говорится в статье.

Указанный ледник считается одним из самых широких в мире и находится под пристальным вниманием климатологов из-за его способности кардинально повлиять на мировой уровень океана. В его толщах сосредоточено такое количество льда, что при полном таянии он способен поднять уровень моря на 60 сантиметров.

Великобритания входит в число государств, которые рискуют пострадать от наводнений в первую очередь. Серьезная опасность также угрожает Нидерландам — в особенности Амстердаму, Роттердаму и Гааге, которые находятся ниже уровня моря. В зоне риска оказываются отдельные регионы Соединенных Штатов, а также порядка 70% территории Бангладеш, расположенной менее чем в одном метре над уровнем моря. К 2100 году, согласно прогнозам, под водой может оказаться 90% Мальдивских островов и полностью затопленным — островное государство Тувалу.

