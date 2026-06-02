«Треугольная дыра на светиле». Российские ученые обнаружили на Солнце необычную корональную дыру

Сотрудники российской академической науки зарегистрировали на видимой стороне Солнца корональную дыру, геометрия которой приближена к правильному треугольнику. По прогнозам специалистов, данное образование способно стать источником небольших геомагнитных колебаний на Земле 3 июня.

Область пониженной плотности плазмы расположена в центре солнечного диска и отчетливо видна на снимках, полученных специалистами Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Исследователи обращают внимание на то, что форма структуры выглядит почти идеально ровной, что привлекло их внимание. Тем не менее этот источник активности оценивается как умеренный: он вызовет лишь слабые изменения магнитного поля планеты.

В то же время в лаборатории подчеркивают: говорить о полном затишье на светиле пока рано. Хотя мощных вспышек в первых числах июня не наблюдается, сохраняется повышенный уровень фонового рентгеновского излучения, который свидетельствует о скрытых процессах в солнечной короне. Во второй половине мая на обратной стороне звезды регистрировались сильные вспышки, однако сторона, обращенная к Земле, оставалась относительно спокойной.

Ранее сообщалось о том, что из-за гигантских черных пятен активность Солнца вырастет.