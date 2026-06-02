Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду приехал в расположение национальной команды для подготовки к чемпионату мира по футболу. Знаменитый футболист выложил в соцсетях фото, подтверждающее его прибытие.

41-летний Роналду примет участие в шестом чемпионате мира, что станет рекордом. Также это достижение покорится вечному сопернику Криша аргентинцу Лионелю Месси и мексиканскому голкиперу Гильермо Очоа.

Португалец является также мировым рекордсменом по количеству голов за национальную сборную: на его счету 143 мяча в 226 матчах.

«Миссия «мундиаль» начинается», — подписал фотографию Роналду.

Португалия сыграет на чемпионате в одной группе с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Ранее стало известно, что в состав сборной Мексики на чемпионат мира вошли два футболиста из РПЛ — защитник «Локомотива» Сесар Монтес и хавбек «Динамо» Луис Чавес.