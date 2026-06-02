«Возвращение из небытия». Восемь хохлатых ибисов впервые за десятилетия выпущены в дикую природу Японии

В Японии состоялся знаковый выпуск в дикую среду восьми особей хохлатого ибиса — вида, который долгое время считался полностью утраченным в данном регионе. Мероприятие прошло в городе Хакуи, где этих пернатых последний раз фиксировали в естественных условиях обитания.

Все выпущенные птицы были выращены в профильном центре по охране природы, расположенном на острове Садо. Местные власти намерены продолжать восстановительную программу и в ближайшее время планируют добавить в природу ещё несколько ибисов для укрепления популяции.

На острове Хонсю хохлатые ибисы исчезли ещё в 1970-х годах: причиной стали охота и уничтожение привычных мест обитания. Последняя известная особь японского происхождения погибла в 2003 году. Благодаря международному взаимодействию, в том числе содействию со стороны Китая, вид удалось воссоздать. Сегодня его поголовье оценивается примерно в 500 единиц.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье просят жителей не уносить слетков домой.