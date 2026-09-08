Неожиданно умер 26-летний сингапурский актер и блогер Уилфред Ли

В Сингапуре в возрасте 26 лет скончался популярный актер и блогер Уилфред Ли. О его смерти 5 сентября сообщили родственники и друзья в социальных сетях, передает Mothership. Причина смерти не называется, и о каких-либо заболеваниях артиста ранее не сообщалось. Прощание с Уилфредом прошло с 5 по 7 сентября в похоронном доме.

Ли окончил Сингапурский политехнический институт, где изучал прикладную драматургию и психологию. Он играл в театре, снимался в рекламе и развивал блог о достопримечательностях, отелях и еде Сингапура. Его близкие и коллеги вспоминают его как доброго, жизнерадостного и талантливого человека.

Уход молодого актера стал шоком для его поклонников и коллег, которые продолжают выражать соболезнования в соцсетях.

Ранее стало известно о смерти популярного блогера «Ворон TV» Александра Чугайнова.