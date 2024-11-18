Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

Гонка памяти легенд лыжного спорта пройдет в Подмосковье в конце декабря. Соревнования по беговым лыжам организуют БФ «Дополнительное время» и «Пари и побеждай».

В мероприятии примут участие Николай Замятов, Александр Завьялов, Наталья Коростелева, Наталья Зернова, Екатерина Смирнова, Ольга Рочева, Ольга Завьялова, Юрий Борзаковский, Александр Легков, Юрий Семин, Александр Мостовой. Также поучаствовать могут все желающие спортсмены.

В рамках соревнований пройдут ретро- и благотворительный заезды. В ретрозаезде примут участие ветераны спорта, в благотворительном — все желающие, уплатив взнос.

Для участников подготовят трассы на один, три и пять километров. Старт будет раздельным в зависимости от возраста участников.

Соревнования пройдут в Дубровицах. У участников будет возможность сделать памятное фото с легендами лыжного спорта.