«Город-мечта, город-легенда». DJ Грув представит танцевальный гимн Люберец
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Популярный музыкант DJ Грув (настоящее имя – Евгений Рудин) представит танцевальный гимн подмосковных Люберец. Как сообщает АГН «Москва», презентация композиции состоится в рамках празднования юбилея города в следующем месяце.
Как отметил артист, у Люберец не было «современного и мощного» гимна. Вопрос создания композиции обсуждался долгое время, и, наконец, решился. По словам музыканта, это очень позитивный трек, который отражает образ современного человека, который хочет жить в этом городе. В тексте Люберцы называют городом-мечтой и городом-легендой.
«Настроение, которое именно в этой композиции, оно выражается сегодняшним новым и позитивным настроением этого прекрасного, легендарного, исторического города», – добавил артист.