«Город-мечта, город-легенда». DJ Грув представит танцевальный гимн Люберец

Популярный музыкант DJ Грув (настоящее имя – Евгений Рудин) представит танцевальный гимн подмосковных Люберец. Как сообщает АГН «Москва» , презентация композиции состоится в рамках празднования юбилея города в следующем месяце.

Как отметил артист, у Люберец не было «современного и мощного» гимна. Вопрос создания композиции обсуждался долгое время, и, наконец, решился. По словам музыканта, это очень позитивный трек, который отражает образ современного человека, который хочет жить в этом городе. В тексте Люберцы называют городом-мечтой и городом-легендой.