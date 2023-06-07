Городской округ Пушкинский представили глазами велосипедистов

Напомним, резиденция открыта в бывшей даче просветителя, педагога и редактора Тулупова. Презентацию провели молодые участники сообщества «ВелоПушкино» и местные краеведы.

Так, о важной информации, которую хранят архивные документы разных лет гостям рассказала специалист архивного отдела «Пушкино» архивного управления администрации Городского округа Пушкинский Ирина Грачева. Она напомнила, что отдел работает уже с 1935 года, и даже продемонстрировала редкие документы прошлого и позапрошлого века. Среди них — метрическая книга за 1864 год, списки лиц, лишенных избирательных прав в 1930-м и протоколы колхоза за 1931 год.

Данные из архивных документов могут вызвать интерес у всех, кто увлечен историей Городского округа Пушкинский, в том числе, у туристов и участников квеста.