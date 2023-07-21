Госдума приняла закон, согласно которому букмекеры будут больше отчислять на детский спорт

По нынешнему законодательству, организаторы азартных игр обязаны перечислять 1,5% ежеквартальной выручки на развитие спорта. От этой суммы пятая часть идет на детско-юношеский спорт, остальные средства достаются спорту высших достижений и профессиональным командам.

Со следующего года букмекеры будут передавать на спорт уже 2% от прибыли. Изменится и конфигурация распределения этих средств: 30% будет направляться на развитие детского спорта, а профессиональные спортсмены будут получать 70%.

Минспорту поручено усилить контроль за целевым использованием средств, полученных от букмекеров.