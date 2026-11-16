Надежда для пациентов с деменцией: российские ученые нашли способ восстанавливать память

Ученые РФ нашли ключ к борьбе с деменцией после эксперимента с памятью мышей

Наука

Фото: [istockphoto.com/kozorog]

Российские исследователи выяснили, что сочетание гамма-излучения и облучения ядрами углерода-12 улучшает память и двигательные функции мышей с нейродегенерацией. О результатах редакции Наука Mail рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

Количество тау-белка в мозжечке животных после эксперимента снизилось на 76%. Как сообщил Наука Mail кандидат биологических наук Виктор Кохан, положительный эффект отмечался даже после появления выраженных симптомов — а значит, в перспективе метод может помочь пациентам, у которых болезнь уже запущена и стандартное лечение не дает результата.

В эксперименте участвовали 26 мышей. Сначала животных облучали небольшой дозой гамма-излучения, через 72 часа — высокоэнергетическими ядрами углерода-12. На стадии выраженных симптомов облученные мыши показывали память и выносливость, сопоставимые со здоровыми особями, лучше держали равновесие и координировали движения. В полосатом теле мозга восстановился уровень серотонина.

По словам Кохана, группа уже провела более пяти экспериментов с облучением на разных стадиях болезни: эффект подтверждается как до появления симптомов, так и при выраженных нарушениях. Для развития эффекта требуется не менее месяца. Улучшения сохранялись вплоть до терминальной стадии, а некоторые данные указывают на нейропротекторный эффект более года — для лабораторной мыши это значительная часть жизни. Однако переносить сроки на человека нельзя: болезни у людей развиваются иначе, нужны исследования на крупных млекопитающих.

Комбинацию двух излучений выбрали потому, что только пучок ядер углерода-12 сопоставимого эффекта не давал, а более высокие дозы, как в южнокорейских работах, повышают риск отдаленных последствий. Побочных эффектов в течение 6,5 месяца после облучения ученые не наблюдали, но полноценные испытания безопасности не проводились — они требуют больших выборок и финансирования. Снизить воздействие на здоровые ткани в будущем может более точное направление пучка на конкретные структуры мозга.

Следующий этап — масштабные испытания с числом животных до 25–30 в группе и сравнением с традиционными препаратами. Кохан допускает обсуждение клинических испытаний у пациентов с тяжелыми нейродегенеративными заболеваниями, ссылаясь на зарубежные исследования лучевой терапии при болезни Альцгеймера. Но пока это экспериментальное направление: результаты на мышах не подтверждают эффективность и безопасность для людей. Однако в перспективе это может стать основой для терапии деменции и других когнтивных заболеваний.

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