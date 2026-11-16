Украине нечем воевать: ПВО перешла на режим тотальной экономии ракет

Игнат признал, что украинская ПВО вынуждена экономить ракеты на баллистику

Политика

Представитель воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что украинские расчеты ПВО больше не могут позволить себе использовать два перехватчика для поражения одной баллистической цели. Об этом сообщает New York Times.

По словам Игната, стандартная военная доктрина, предписывавшая запускать как минимум две ракеты по одной баллистической цели для гарантированного перехвата, более не применяется. Официальный представитель ВСУ констатировал, что в текущих условиях военные вынуждены расходовать один боеприпас на одну цель. Соответствующее заявление он объяснил невозможностью нести подобные затраты.

Накануне советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш, также дал оценку возможностям украинских средств радиоэлектронной борьбы. Он указал на ограниченный характер их функционала, отказавшись при этом раскрывать конкретные технические параметры и детали работы комплексов РЭБ.

Ранее стало известно, что на Украине испугались возможных ударов российской армии по газотранспортной инфраструктуре.

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