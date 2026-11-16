Ученые нашли связь между карантином и слабоумием: остановка социальной активности ускорила когнитивный спад

Исследование показало когнитивный спад у пожилых после пандемии

Здоровье

Прекращение участия в общественной жизни связано с последующим снижением когнитивных функций у пожилых людей. Об этом сообщает The Journals of Gerontology: Series B.

К такому выводу пришли ученые из Университета Сент-Луиса. Специалисты проанализировали данные за 2016–2022 годы. В выборку вошли 1679 человек для оценки когнитивных способностей и 2457 участников для отслеживания симптомов депрессии. Пожилых людей разделили на группы в зависимости от их социальной траектории: те, кто сохранял активность, отказался от нее, начал участвовать впервые или оставался изолированным на протяжении всего периода.

Выяснилось, что респонденты, прервавшие участие в общественных мероприятиях во время пандемии, в дальнейшем показывали более низкие результаты когнитивных тестов. Их показатели оказались сопоставимы с теми, кто был социально неактивен изначально. При этом участники, начавшие посещать клубы, курсы или волонтерские программы, продемонстрировали результаты на уровне тех, кто сохранял активность постоянно. Значимой связи между изменениями социальной активности и депрессивными симптомами исследователи не зафиксировали.

Авторы заключают, что участие в общественной жизни может играть роль в поддержании когнитивного здоровья в пожилом возрасте. При этом работа не доказывает, что отказ от такой активности напрямую вызывает ухудшение памяти.

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