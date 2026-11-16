Губернатор Подмосковья: готовность водоканалов региона к зимнему периоду составляет 96%

Готовность водоканалов Подмосковья к зиме составляет 96%. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами округов.

«Ключевой критерий уверенного прохождения зимнего периода — готовность водоканалов. На сегодняшний день она составляет 96%, до 1 декабря необходимо выйти на 100%. Дизель-генераторные установки, спецтехника, резерв топлива, запчасти — все должно быть в рабочем состоянии и готово к использованию в условиях морозов», — подчеркнул глава региона.

Воробьев напомнил, что в Подмосковье реализуется одна из самых масштабных в стране программ по строительству и модернизации очистных сооружений.

«Большой блок занимают новые капитальные строения — где-то это крупные очистные мощностью 20-50 тыс. кубов, где-то поменьше. Но все они имеют принципиально важное значение — без качественного водоотведения невозможно нормальное функционирование ни одного населенного пункта», — сказал губернатор.

Сейчас завершается формирование резерва запасных частей; ремонт дизель-генераторных установок в Серпухове, Ступине и Подольске; обновление спецтехники; доукомплектование аварийных бригад.

«На подготовку к зиме влияет, конечно, наличие источников энергоснабжения, чтобы все они были работающими. Все дизель-генераторы на сегодняшний момент у нас внесены в специальную систему. Мы знаем по каждому: тип ДГУ, кто его обслуживает, какой он мощности, где стоит, какой у него топливный бак и какое топливо используется. Всего 65 мобильных ДГУ и 264 — стационарных», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Планы по замене задвижек, промывке резервуаров чистой воды, сетей и замене частотников в регионе уже выполнили, отметил министр. Провести закупки запасных частей, инструментов, принадлежностей необходимо до 30 ноября. План выполнен на 88%.

Что касается спецтехники на объектах водоснабжения и водоотведения, уже проверен весь автопарк. Сейчас обновляют 43 единицы. Ремонт завершится до 1 декабря. В прошлом году в области закупили 350 единиц спецтехники, в этом году закупят еще 123.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.