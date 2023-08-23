Гослинг и Робби, посторонитесь: какие знаменитости могли бы сыграть в русской версии «Барби»

Недавно в кинотеатрах всего мира прошла премьера фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Однако лента так и не вышла в России, хотя СМИ сообщают, что некоторые кинотеатры уже начали продавать билеты на осенние показы. А может быть, пора снять российскую версию «Барби» со своими звездами?

Рассказываем, какие знаменитости могли бы сыграть в возможной адаптации «Барби».

Анжелика Кенова

Российская фотомодель Анжелика Кенова уже много лет известна как «русская Барби». Этот образ ей помогла создать мать, которая подбирает девушке одежду, аксессуары и косметику. Кенова действительно напоминает популярную детскую куклу: у нее платиновые волосы, большие глаза и миниатюрная фигура. Хотя девушка никогда не играла в кино, она с легкостью могла бы вжиться в роль Барби. Возможно, она уже это сделала.

Фото: [ Социальные сети ]

Юлия Кригер

Еще одна «русская Барби» — модель из Новосибирска Юлия Кригер. Впервые ее сравнили со знаменитой куклой британские журналисты в 2017 году. Девушка отмечает, что ей приятны сравнения с Барби, хотя сама она себя так никогда не называла. Физически Кригер уже готова к роли — она постоянно следит за фигурой и питанием. Осталось только поработать над актерскими навыками.

Фото: [ Социальные сети ]

Егор Холявин

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин прошел через множество пластических операций, чтобы быть похожим на бойфренда Барби — Кена. Его даже называют «первым признанным Кеном в России», хотя из-за бороды он не всегда похож на знаменитую куклу.

Фото: [ Социальные сети ]

При этом Холявин не остался в стороне от премьеры фильма «Барби» и негативно высказался о выборе Райана Гослинга на роль Кена. По его мнению, голливудский актер староват для этой роли, а он сам «к этому образу стремился и стремится до сих пор». Возможно, именно Холявин смог бы сыграть знаменитого друга Барби в российской адаптации. По крайней мере, он точно не отказался бы.

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