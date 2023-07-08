«Градус любви»: в Подмосковье можно проверить чувства с помощью специального термометра

Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» открыл новую воскресную музейно-театральную программу «Брак: pro et contra (перевод с латинского: за и против)», отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участники программы смогут перенестись в эпоху Чехова, узнать о том, какие способы знакомства существовали в XIX веке и как люди справлялись с перипетиями и сложностями семейной жизни.

«Герой чеховского рассказа «Счастливчик» утверждал: «В законе сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак... Без брака счастья нет», – рассказала пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова. – В нашей программе мы расскажем, были ли согласны с этими словами современники Чехова, как они в целом относились к созданию семьи. А гости смогут для себя подсчитать плюсы и минусы заключения брачных союзов того времени».

В музее-заповеднике представлены рисунки с подписями из юмористических журналов конца XIX века, объявления и заметки из первых брачных газет. Приехавшие в «Мелихово» пары смогут сделать фотографию в образе молодоженов того времени.

«Также влюбленные смогут узнать градус своих чувств с помощью специального усовершенствованного термометра – любовиметра, – поделилась Юлия Балабанова. – А все желающие примут участие в иммерсивном спектакле-прогулке по водевилю Чехова «Предложение».

Участники иммерсивного представления перевоплотятся в работников усадьбы: они будут перебирать горошек, косить траву и окажутся невольными свидетелями выяснения отношений между героями водевиля. В конце насыщенного вечера гости вместе с действующими лицами «Предложения» торжественно поднимут бокалы шампанского за счастливые браки и разрешения любовных конфликтов.

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