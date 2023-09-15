Гребцы из подмосковного Талдома выиграли соревнования на призы знаменитых спортсменов

На водноспортивной базе «Серебрянка» в Пушкинском городском округе состоялись традиционные юношеские старты по гребле на байдарке и каноэ на призы заслуженного тренера СССР Василия Каверина, олимпийского чемпиона Валерия Диденко и бронзового олимпийского медалиста Романа Аношкина.

Соревнования вызывали большой интерес и собрали более 300 участников из спортивных школ, среди которых были победители различных всероссийских гонок. Было также немало гребцов, чей путь в спорте еще только начинается. Как, например, у ребят из Талдома, которые постигают азы мастерства в спортивном комплексе «Антей». Отдадим им должное — юные спортсмены достойно провели гонки. Рада Крынина и Анна Завьялова выиграли главные призы, а Наталия Толокольникова, Арсений Меткин и Евгений Романов в своих возрастных группах пришли к финишу вторыми.

Добавим, спортсменов тепло поздравили в администрации Талдома.