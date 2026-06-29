«Грязные, вонючие и мокрые, но счастливые»: Полина Диброва и Роман Товстик вернулись после путешествия на Тибет

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина отправилась в Тибет вместе со своим избранником Романом Товстиком. Пара решила покорить горы и проверить себя на прочность, сообщает Super.

Маршрут оказался непростым и требовал выносливости, но путешественники не пожалели о решении. Полина призналась, что этот опыт стал для них невероятно ценным и зарядил энергией. Она поделилась впечатлениями в личном блоге, опубликовав видео из поездки.

На кадрах Полина и Роман с юмором отнеслись к своему измотанному виду. Они честно рассказали подписчикам, что спустились с гор «грязными, вонючими и мокрыми», но при этом невероятно счастливыми. Полина подчеркнула, что это испытание стало для них серьезным духовным опытом.

«Мы прошли через трудности и стали только ближе», — отметила она.

Поклонники тепло отреагировали на публикацию. В комментариях они писали: «Красивые, влюбленные, счастливые… Ждём вашей свадьбы!», «Вы настолько друг другу подходите и вдохновляете», «У Полины с Романом открылось второе дыхание. Счастья вам!».

Сама Полина не раз говорила, что их отношения с Романом наполнены гармонией и взаимопониманием. Видимо, путешествие в Тибет стало для пары не просто приключением, а шагом к укреплению их союза.

Ранее новая избранница телеведущего Дмитрия Диброва сделала заявление об их отношениях.