Избранница Диброва сделала заявление о расставании

Избранница телеведущего Дмитрия Диброва, нутрициолог Екатерина Гусева, опровергла слухи о расставании. В беседе с KP.RU она заявила , что они с Дибровым по-прежнему в отношениях.

Эти слова прозвучали на фоне активного обсуждения инцидента, произошедшего на прошлой неделе, когда телеведущий упал с лестницы на вечеринке в одном из столичных заведений и попал в больницу.

Гусева назвала преувеличенными сообщения о падении Диброва. По ее версии, он просто споткнулся на лестнице и получил только ушибы и синяки.

«Думаю, еще дней десять, и Дмитрий Александрович будет в полном порядке», — заявила она.

При этом ранее некоторые СМИ писали о травме головы, но Гусева настаивает, что все обошлось легкими повреждениями. Стоит отметить, что Дибров публично не комментировал случившееся.

Дибров известен зрителям по программам «Кто хочет стать миллионером?», «Взгляд» и «Антропология». За свою карьеру он не раз попадал в скандальные ситуации, а все его бывшие жены были значительно младше него. Последней была Полина Диброва, которая родила телеведущему троих детей.

Ранее сообщалось, что Дмитрию Диброву установили титановую пластину в руке после падения в клубе.