Губерниев вновь обрушился на Вяльбе: комментатора возмутили слова о низких зарплатах у лыжников

Журналист и телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в очередной раз обрушился с критикой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

Вяльбе накануне заявила, что сильнейший лыжник страны Александр Большунов получает в Центре спортивной подготовки сборных команд России 140 тыс. руб. в месяц. Поддерживать достойный уровень доходов Большунову помогают рекламные контракты, тогда как другие спортсмены, по словам Вяльбе, вынуждены считать каждую копейку.

«140 тыс. у нас уже считается маленькой зарплатой, если смотреть по стране? Елена Валерьевна лукавит. Мне кажется, или она заелась, или она не ведает, что творит. Я считаю, что ей лучше рот закрыть, если честно, и помолчать. Я переживаю за Елену Валерьевну, потому что ей с такими высказываниями нужно сложить с себя полномочия и не позориться», — заявил Губерниев.

При этом он отметил, что сама Вяльбе получает две зарплаты — как президент федерации и как главный тренер сборной.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, как его сын стал ведущим новостей на «Матч ТВ».