Жители Подмосковья смогут получить разрешение опеки на распоряжение имуществом ребенка онлайн

Жители Подмосковья теперь смогут полностью в электронном виде получать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и Московской области.

Сделать это можно на региональном портале госуслуг, найти услугу можно в разделе «Гражданам» – «Семья» – «Опека и попечительство». В нее внедрены умные сервисы, которые помогут заявителям сэкономить время при подаче заявки и не допустить ошибок. Так, система автоматически проверит наличие ранее поданного заявления, по которому ещё не принято решение, и в случае его обнаружения выведет соответствующее уведомление на экран. Другой умный сервис самостоятельно заполнит сведения о детях или подопечных заявителя, если эти данные есть в его личном кабинете госуслуг или в информационной системе Министерства социального развития Московской области.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.