Губерниев рассказал, как его сын попал на «Матч ТВ»

Известный телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал в эфире «Радио-7 Тюмень», как его 22-летний сын Михаил получил работу ведущего новостей на телеканале.

По его словам, такой шанс молодому человеку предоставила заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки.

«Я папа достаточно жесткий в этом смысле. И я как-то так: „Миш, ‚Матч ТВ‘, ну не знаю…“ А вот Тина дала шанс. И он, как проклятый просто, два месяца пахал, трактовался и все такое прочее, прошел всякие тесты. И его взяли на работу», — сказал Губерниев.

В начале мая Дмитрий Губерниев жестко заступился за сына, когда одна из подписчиц телеграм-канала Михаила назвала его «ссыклом» за то, что тот не открыл в соцсетях возможность для комментов. Отец ответил ей: «Шлюха, не трогай детей!»

Ранее Губерниев заявлял о своей готовности выдвинуться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и навести в этом ведомстве порядок.