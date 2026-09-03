Русские лыжи едут в Европу: FIS допустила россиян, но вопросов все равно больше, чем ответов

Международная федерация лыжного спорт и сноуборда (FIS) допустила о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе. Портал «Подмосковье сегодня» разбирается, кто из россиян получит право выступать на международных соревнованиях, а кому придется ждать полноценного возвращения.

Половинчатое решение

Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев назвал решение FIS большим шагом вперед и отметил, что плавании или гимнастике Россию также возвращали постепенно.

Вернули всех, входящих в состав федерации, а это все лыжные виды плюс сноуборд. Но выступать россияне смогут только в индивидуальных дисциплинах, то есть минус эстафеты.

FIS будет допускать россиян после подписания декларации о нейтральности, сочиненной в недрах организации. Кажется, это достаточно формальный документ, потому что в FIS уточнили, что его подписание не означает автоматического допуска.

А Большунова со Степановой тоже допустят?

Главным остается вопрос, каковы критерии допуска. Понятно, что они будут гораздо мягче, чем перед Олимпиадой, когда FIS лепила один отказ за другим и в итоге допустила только Савелия Коростелева с Дарьей Непряевой.

Фото: [ Савелий Коростелев/ФЛГР ]

«Безусловно, новость хорошая, но там не прописано, это касается всех спортсменов или опять будет история, когда FIS сам будет решать, кого допустить, а кого — нет. Много непонятного. Думаю, нужно дождаться окончательного понимания вопроса и разъяснений», — отреагировал Юрий Бородавко, главный тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Большунов и Вероника Степанова — самые одиозные фигуры русских лыж в глазах Запада. Александр связан с армейскими структурами (хотя, конечно, формально), а Степанова за последние годы наговорила столько в адрес FIS и скандинавских лыжников, что предоставление ей нейтрального статуса кажется чудом. Впрочем, и сама спортсменка говорила, что готова выступать только после возвращения российского флага и гимна.

«Интересно, боссы FIS сразу забудут, откуда мы действительно родом и будут изо всех сил делать вид, что из «Нейтралии»? Ну-ну», — успела высказаться лыжница.

Она же написала, что будет «в некоторой степени довольна», когда у России будут в точности такие же права, как у Швеции и Норвегии.

Фото: [ Александр Большунов/ФЛГР ]

Большунов ранее подавал на нейтральный статус, ему, разумеется, отказали — разумеется, без объяснения причин. Теперь он может подать новую заявку, как и все остальные, кого забанили перед Олимпиадой. О таком порядке заявил исполняющий обязанности генсека FIS Урс Леман. А глава отдела коммуникаций FIS Бруно Сасси вообще отметил, что окончательные правила допуска еще не выработаны.

В данном случае не стоит говорить о безалаберности руководства организации, там идет перестройка. Летом прошли выборы нового президента FIS, им стал 59-летний юрист из Лихтенштейна Александр Оспельт. Да и само решение о допуске россиян, похоже, стало для многих неожиданностью.

Какие еще могут быть подводные камни?

Само по себе решение FIS не означает, что теперь в международных лыжах «мир, дружба, жвачка». Так, норвежская федерация лыжного спорта поспешила заявить, что принимает решение международной федерации, но с ним не согласна.

Так что палки в лыжи противники возвращения россиян будут совать обязательно. Три этапа Кубка мира пройдут в Норвегии, два — в Финляндии, один — в Швеции. Ровно половина из 12 этапов. В шведском же Фалуне в феврале-марте состоится и чемпионат мира. Запросто можно ожидать сложностей с визами даже для тех, кто будет допущен к соревнованиям.

Кроме того, перед глазами пример Международного союза конькобежцев (ISU). Эта организация ведет себя по принципу: дал слово — забрал слово. Российских фигуристов допустили, но максимально затруднили попадание на этапы Гран-при, по ходу меняя правила игры. А перед турниром в Японии Kinoshita Group Cup России пришлось делать экстренную замену, потому что Марка Кондратюка временно лишили полученного им нейтрального статуса.

Как будет в лыжах, большой вопрос. В FIS, безусловно, понимают, что возвращение россиян может поправить финансовое положение организации. Без участия с русскими соревнования получаются скучными и приносят убытки. Но апеллировать к здравому смыслу не всегда получается — в Европе хватает готовых спалить хату на зло соседу.