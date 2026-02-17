Гуменник вступился за украинского фигуриста, обвинявшего его в неудачном прокате

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью Sport24 рассказал о своих взаимоотношениях с украинцем Кириллом Марсаком.

Накануне соревнований на Олимпиаде Марсак заявил, что ему не очень приятно кататься рядом с Гуменником. После короткой программы украинец занял 11-е место, Гуменник располагался строчкой ниже. Соответственно, в произвольной Марсак выступал сразу после россиянина. Украинский фигурист свое выступление полностью провалил и опустился на 19-е место, Гуменник поднялся на шестую позицию.

После этого в интервью украинским СМИ Марсак рассказывал, что чувствовал огромное давление из-за того, что выступает после Гуменника, фактически обвинив россиянина в срыве своего проката.

«Кирилл на самом деле хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации», — сказал Гуменник.

Российский фигурист подчеркнул, что в раздевалке у него с украинцем никаких проблем не было, спортсмены здоровались друг с другом.

