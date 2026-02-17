Гуменник привез в Милан костюм для участия в показательных выступлениях

Фигурист Петр Гуменник рассказал ТАСС, как проводит время в Милане после выступления на Олимпийских играх.

Россиянин занял шестое итоговое место, отыграв шесть позиций после короткой программы. У Гуменника сохраняется аккредитация до конца Игр, поэтому не исключено его участие в показательных выступлениях.

Спортсмен рассказал, что пока еще не получал приглашение на участие в показательных выступлениях, но таковое не станет для него сюрпризом. Гуменник привез с собой костюм Optimus Prime (робота из франшизы «Трансформеры»), чтобы при возможности показать свой необычный номер.

Также фигурист отметил, что отовсюду получает большую поддержку.

«Куда бы я ни пошел, везде вижу русских, которые меня узнают. И говорят, как хорошо я выступил, как я им понравился. Даже выезжал на озеро Комо — и там меня узнали, и там поздравляли из разных стран. Узнал вчера, что Илья Малинин выходит на тренировки, и решил не упускать такую возможность, чтобы вместе с ним потренироваться. Так что сейчас смотрю достопримечательности и тренируюсь в свое удовольствие», — рассказал Гуменник.

