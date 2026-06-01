День защиты детей в Волоколамске: мороженое бесплатно, а веселье — бесценно

В волоколамском парке культуры и отдыха 31 мая прошел праздник «Марафон детства», приуроченный ко Дню защиты детей. С приветственным словом к гостям обратилась глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова — она пожелала ребятам отличных летних каникул.

Юных жителей и их родителей ждала насыщенная программа. Творческие коллективы и солисты округа выступили с танцевальными и вокальными номерами. Дети с удовольствием участвовали в мастер‑классах, играли на интерактивных площадках, отгадывали мультфильмы по картинкам, решали загадки, рисовали на мольбертах и соревновались в спортивных играх.

Особую радость у ребят вызвала акция «Бесплатное мороженое — детям»: каждый желающий смог получить прохладное угощение. Завершилась праздничная программа пенной дискотекой — она подарила участникам массу положительных эмоций.