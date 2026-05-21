Хабиб Нурмагомедов опроверг слова главы UFC о причинах завершения своей карьеры

Уайт заявил, что Хабиб «заработал столько, что ему больше не нужно было драться».

«Я скажу так: это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег, — это тоже неправда», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру в 2021 году в возрасте 32 лет будучи непобежденным бойцом. В общей сложности он провел в смешанных единоборствах 29 поединков (13 в UFC) и во всех одержал победы. Титул чемпиона UFC в легком весе российский боец завоевал в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей американца Александра Яквинту. После этого Нурмагомедов провел три успешных защиты в боях с Конором Макгрегором, Дастином Порье, Джастином Гейджи.