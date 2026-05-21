В Кемерове завершились масштабные поиски 11-летнего школьника

Полицейские Кемерова поставили точку в розыске 11-летнего мальчика. Школьник покинул дом в дневное время и больше на связь не выходил. Обеспокоенная мама сразу же заявила об этом в правоохранительные органы. По данным полиции Кузбасса, полученное сообщение запустило целый комплекс масштабных розыскных мероприятий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, к розыску подключились сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также волонтеры поискового отряда. Ориентировка с приметами ребенка была незамедлительно передана всем патрульным нарядам, несущим службу в городе.

По данным ведомства, в этот же день около 22 часов 50 минут мальчик самостоятельно вернулся домой. Где он находился все это время — на данный момент неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов в рамках организованной проверки устанавливают все обстоятельства исчезновения ребенка и на данный момент не предоставляют официальных комментариев по данному инциденту.

