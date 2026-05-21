Слухи об отставке появились в середине мая: что известно о причинах ухода Дмитрия Иванова из мэрии Тюмени

В середине мая в Тюмени появилась неподтвержденная информация о возможной отставке одного из высокопоставленных чиновников. Тогда причины вероятного ухода Дмитрия Иванова с занимаемых постов не назывались. Теперь известно, что заместитель главы города, директор городского департамента земельных отношений и градостроительства покинул занимаемую должность, сообщил nashgorod.ru. Собственный источник издания в кругах городской власти назвал причину.

Как сообщил редакции «Нашего города» собственный источник в кругах городской власти, причина — состояние здоровья.

«Процесс замены будет непростым и займет не менее двух месяцев. На данный момент обязанности Иванова в департаменте исполняет его заместитель, Светлана Карева. А его зона ответственности в качестве замглавы распределена между Евгением Сорокиным и Юрием Вавакиным», — уточнил собеседник агентства.

Собеседник агентства также отметил, что коллеги характеризовали Иванова как прямого и конкретного человека, который всегда старался избегать конфликтов. На данный момент официальных комментариев от администрации города или самого чиновника не поступало. Вопрос о том, кто займет вакантные должности, пока открыт.

По информации издания, Иванов пришел в муниципальную власть из бизнеса. По словам инсайдера, переход на госслужбу был непростым, но в итоге город смог выполнить ряд ключевых задач. Благодаря тому, что Иванов хорошо понимал бизнес-процессы, удалось наладить плотное взаимодействие между чиновниками и предпринимателями. Это, в свою очередь, позволило запустить создание мастер-плана развития Тюмени и вывести систему комплексного развития территорий (КРТ) на качественно новый уровень.

