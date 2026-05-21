Вместо «Оземпика»: безопасен ли модный бальзам Болотова для похудения

Девушки в соцсетях рассказывают, что благодаря бальзаму Болотова худеют на несколько килограммов без строгих диет, называя его заменой «Оземпику». Однако такие меры снижения веса могут быть серьезно опасны для здоровья. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, бальзам Болотова сегодня активно обсуждают как «натуральное средство» для похудения и улучшения обмена веществ, однако воспринимать его как безопасную альтернативу препаратам для лечения ожирения нельзя.

«Бальзам Болотова — это не лекарство, а биологически активная добавка. Его эффективность при снижении веса не доказана серьезными клиническими исследованиями», — пояснила Редина.

Эксперт отметила, что в состав средства обычно входят виноградный уксус, концентрат красного винограда, янтарная кислота, а также соляная и серная кислоты в небольших количествах. Производители утверждают, что бальзам помогает пищеварению, снижает уровень сахара и холестерина, а также улучшает обмен веществ.

Как объяснила диетолог, некоторые компоненты действительно могут косвенно влиять на аппетит и пищеварение. Например, полифенолы винограда обладают антиоксидантными свойствами, а янтарная кислота участвует в клеточном энергетическом обмене. Однако ожидать эффекта, сопоставимого с действием «Оземпика», не стоит.

Фото: [ istockphoto.com/yavdat ]

«Препараты на основе семаглутида воздействуют на гормоны насыщения и аппетита. Бальзам Болотова таким механизмом не обладает. Потеря веса может быть связана с уменьшением калорийности питания, снижением аппетита из-за кислой среды или временным нарушением работы ЖКТ», — подчеркнула Редина.

По словам врача, опасность заключается в том, что средство содержит кислоты, способные раздражать слизистую желудка и пищевода. Особенно риск возрастает при употреблении натощак, как это советуют в интернете.

«У людей с гастритом, язвой, повышенной кислотностью или рефлюксом такой бальзам может вызвать изжогу, боли в желудке и обострение хронических заболеваний. Также кислоты портят зубную эмаль. Некоторые даже рекомендуют пить бальзам через трубочку и обязательно разбавлять водой», — предупредила специалист.

Редина также обратила внимание, что бальзам противопоказан беременным, кормящим женщинам, детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. С осторожностью его следует принимать пациентам с диабетом и тем, кто уже принимает препараты для снижения сахара.

«Самая большая ошибка — воспринимать подобные добавки как безопасное чудо-средство. Если человек теряет вес быстро и без контроля врача, важно понимать, за счет чего это происходит: жира или обезвоживания. Безопасное похудение строится на дефиците калорий, физической активности, здоровом сне и лечении причин переедания, а не на агрессивных БАДах», — подытожила диетолог.

Ранее эксперт рассказал, что многие считают воду с семенами чиа «напитком для стройности». Есть убеждение, что достаточно выпивать стакан утром натощак — и вес начнет уходить сам собой. Но на самом деле волшебства от такого напитка ждать не стоит.