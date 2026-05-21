Пламя рядом с автоцистерной: на трассе под Кемеровом полностью сгорел Chevrolet Cruze

Вечером среды, 20 мая, на одной из трасс под Кемеровом произошло огненное происшествие. Очевидец опубликовал в социальных сетях видео с места событий. На кадрах — легковой автомобиль, охваченный яростным пламенем. Рядом с горящей иномаркой находилась автоцистерна, что вызвало особую тревогу у случайных свидетелей, сообщил VSE42.RU .

Как пояснили сайту VSE42.Ru в областном управлении МЧС, инцидент случился в среду, 20 мая, примерно в девятом часу вечера. Точная локация — 24-й километр трассы Кемерово – Промышленная. Там загорелся автомобиль марки Chevrolet Cruze.

«В результате пожара автомобиль выгорел полностью. Травмированных и погибших нет», – сказали в МЧС.

По предварительным данным, воспламенение произошло не из-за внешних факторов, а по причинам, связанным с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования самой машины. Предположительно, в автомобиле была неисправна или неправильно смонтирована электропроводка или какие-то электронные компоненты. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали горение.

