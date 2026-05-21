В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 21 мая, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Ступинском лесничествах – IV класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 22 и 23 мая, на большей части территории региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +21-33 градусов, ночью – +12-18. Синоптики обещают ясную погоду с редкой облачностью, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

