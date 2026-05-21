В Лобне прокуратура проведет проверку после взрыва газа в многоквартирном доме

Прокуратура города Лобни организовала проверку в связи со взрывом газа, который произошел утром в четверг, 21 мая, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Калинина. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, там произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась межквартирная стена и возник пожар. Под завалами погибла 32-летняя женщина из соседней квартиры, госпитализированы двое ее детей в возрасте 2 и 11 лет. Кроме того, погиб мужчина, который жил в квартире, где произошел взрыв.

На месте происшествия с целью координации действий экстренных служб и правоохранительных органов работает прокурор города Лобни Василий Антонов-Романовский. Прокуратура города проконтролирует результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

