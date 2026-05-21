В жилом квартале «Новая Щербинка» Подольска возвели паркинг

На территории жилого квартала «Новая Щербинка» городского округа Подольск возвели многоуровневый паркинг, рассчитанный на 300 мест, девелоперу проекта - строительной компании «Квартал-Инвестстрой» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь паркинга составила более 10,6 тыс. кв. м, он находится по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Борисовка, улица Рахманинова, дом № 21. В ближайшее время начнется передача машино-мест собственникам.

В составе ЖК уже заселены восемь монолитно-кирпичных многоквартирных домов, в этом году завершается строительство еще трех жилых домов. На территории работает детский сад, ведется строительство еще одного, завершается строительство общеобразовательной школы.

