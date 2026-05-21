Тренер «Факела» поделился удивительной историей о Талалаеве

Тренер Василенко рассказал о поступке Талалаева: «Я был в шоке»
Фото: [Андрей Талалаев/ФК «Балтика»]
Главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «Чемпионату» поделился своим мнением о личностных качествах своего коллеги и друга Андрея Талалаева из «Балтики».
Он рассказал свежую историю, которая произвела на него большое впечатление.
«Мы проигрываем «Чайке», команде с последнего места. Я сажусь в автобус — на телефоне пропущенный вызов от Андрея Викторовича. Естественно, перезваниваю и слышу: «Я здесь, недалеко, хочу поддержать тебя. Может, мне подъехать на стадион?» Человек в больнице, после операции — я был в шоке», — поведал Василенко.
Специалист отметил, что в этом сезоне Талалаев проделал с «Балтикой» колоссальную работу и выжал из команды максимум. Калининградцы финишировали на шестом месте в РПЛ. «Факел» занял второе место в Первой лиге и напрямую вышел в РПЛ.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Талалаева лучшим тренером сезона РПЛ.