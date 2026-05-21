Сосуды, которые «растут» вместе с пациентом: уникальная разработка российских ученых не имеет аналогов в мире

Кузбасские специалисты разработали инновационные сосудистые имплантаты, которым нет равных в мировой практике. Ключевое отличие новинки в том, что со временем она целиком заменяется живыми тканями организма пациента. Губернатор Илья Середюк пояснил, что это долгожданное решение проблемы, с которой хирурги сталкиваются десятилетиями — как безопасно восстанавливать небольшие, но критически важные кровеносные сосуды, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации губернатора региона, существующие сегодня синтетические протезы часто вызывают образование тромбов, требуют повторных операций и не подходят для детей. Новая разработка лишена этих недостатков. Более того, она «растет» вместе с пациентом. Материал, из которого изготовлен протез, постепенно рассасывается, а на его месте формируется здоровый, эластичный сосуд, полностью соответствующий естественной анатомии.

Доклинические испытания уже проведены, в том числе на павианах, проинформировал глава Кузбасса. Организм этих приматов максимально близок к человеческому, что позволило доказать безопасность и высокую эффективность технологии. В перспективе такие саморассасывающиеся сосудистые протезы найдут применение в кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии, в челюстно-лицевой хирургии. Ученые уверены, что эта инновация способна спасти тысячи жизней — как взрослых пациентов, так и детей.

